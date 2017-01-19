В Петербурге прошел несогласованный антифашистский марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых 8 лет назад в центре Москвы.

Как сообщила корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская, до 200 петербургских антифашистов вышли на Невский проспект, чтобы почтить память убитых националистами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оттуда они прошли к Марсову полю; в руках у них были красные гвоздики и электронные фонарики, игравшие роль свечек. Цветы возложили к Вечному огню. Акция проходила под лозунгом "Помнить – значит бороться".

По словам организатора шествия активиста Российского социалистического движения Ивана Овсянникова, особый акцент на этот раз был сделан на антивоенной теме. Овсянников считает, что военные действия, в которых в последние годы участвует Россия, являются питательной средой для ксенофобии, национализма, культивирования образа врага. Участники акции говорили о военных действиях в Сирии, на Украине, а также о том, что адвокат Маркелов защищал людей, которые в современном российском обществе оказываются лишенными голоса, – рабочих, бедняков, мигрантов, всех тех, кто редко попадает в поле зрения СМИ, за кого редко заступаются правозащитные организации.

Для одного из участников, Тимофея, важно, что акции памяти Маркелова и Бабуровой проходит во многих городах, что они являются не только акциями памяти, но актуализируют проблему фашистского террора и ответственность властей за рост ксенофобии и национализма в обществе. Были активисты, которые вспомнили погибшего в прошлом году таджикского младенца Умарали Назарова: они считают, что именно ксенофобия и презрение к мигрантам – причина того, что ребенка с такой легкостью отняли у матери, после чего он погиб в больнице.

Во время акции один человек, пожилой гражданский активист Игорь Андреев был задержан за нарушение правил проведения одиночного пикета, после этого многие участники шествия направились к 78-му отделу полиции, где передали Андрееву воду и продукты и написали заявление о том, что, с их точки зрения, его задержали неправомерно.

Утром 19 января в Петербурге прошла еще одна акция – анархистов, которые в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах неонацистов разместили их портреты вместо уличной рекламы на Невском проспекте, а также расклеили плакаты в метро.