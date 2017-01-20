Последний рабочий день Барака Обамы на посту президента США

19 января, в последний день своего президентства администрация Барака Обамы обнародовала последние 49 документов, захваченных американскими коммандос во время спецоперации в Пакистане в 2011 году, когда был убит Усама бин Ладен. В частности, рассекречены материалы о разногласиях между лидером "Аль-Каиды" и её отделением в Ираке, из которого и образовалась позднее террористическая группировка "Исламское государство" - "ИГ".

В четверг же по распоряжению 44-го президента США были нанесены авиаудары по тренировочным лагерям "ИГ" в Ливии и её позициям в Сирии. По данным Пентагона, в Ливии убиты более 80 боевиков, в Сирии - один из полевых командиров "ИГ", Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

Кроме того, Барак Обама подверг критике конгрессменов-республиканцев, блокировавших его усилия по закрытию военной тюрьмы в Гуантанамо.

Ранее 19 января Обама сократил тюремные сроки 330-и заключённым. Ранее он неоднократно говорил о необходимости сократить число осуждённых по излишне жёстким приговорам.

Последним протокольным международным шагом стал телефонный звонок четы Обама канцлеру Германии Ангеле Меркель и её мужу, профессору Иоахиму Зауэру. Барак и Мишель Обама поблагодарили их за личный вклад в развитие отношений между США и ФРГ.



