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Новости

Сегодня вступит в должность новый президент США

Подготовка к инаугурации в Вашингтоне

Подготовка к инаугурации в Вашингтоне

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Сегодня вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп.
19 января он прибыл в Вашингтон.

Состоится и инаугурация избранного вице-президента Майка Пенса.

На церемонии будут присутствовать также покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден с семьями.

Приглашены экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш–младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах.

В Вашингтоне принимаются беспрецедентные меры безопасности: почти 28 тысяч полицейских расставили заграждения и блокпосты на дорогах, по периметру центральной площади стоят грузовики с песком.

В американской столице, а также в Нью-Йорке и других городах планируются массовые акции протеста против нового

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