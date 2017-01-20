Сегодня вступит в должность новый президент США

Сегодня вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп.

19 января он прибыл в Вашингтон.



Состоится и инаугурация избранного вице-президента Майка Пенса.

На церемонии будут присутствовать также покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден с семьями.

Приглашены экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш–младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах.

В Вашингтоне принимаются беспрецедентные меры безопасности: почти 28 тысяч полицейских расставили заграждения и блокпосты на дорогах, по периметру центральной площади стоят грузовики с песком.

В американской столице, а также в Нью-Йорке и других городах планируются массовые акции протеста против нового