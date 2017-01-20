Задержанных на антифашистском шествии в Москве отпустили

Шестерых задержанных на антифашистском шествии в Москве 19 января отпустили из полиции. Несовершеннолетнюю активистку, родители которой живут в другом городе, отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным портала, на пятерых участников акции составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения шествия. Причиной задержания, предположительно, стали якобы закрытые во время акции лица; сами активисты эту информацию отвергают. Их обязали явиться в суд в понедельник, 23 января.

Ранее стало известно, что из ОВД "Арбат" отпустили ЛГБТ-активисту Марту Хромову. Полиция не стала составлять на неё протокол.

Всего в московской акции в память об убитых 8 лет назад радикальными националистами адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой приняли участие более 500 человек. Многие несли в руках плакаты "Помнить – значит бороться!", "Демократия и нацизм несовместимы", "Долой ксенофобию!".