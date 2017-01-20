Петербург: вновь задержан глава Объединения перевозчиков России

Полиция Петербурга вновь задержала главу Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина. Это произошло в пятницу утром, когда мужчина вел своих детей в школу, рассказал порталу "ОВД-Инфо" правозащитник Динар Идрисов.

Полицейские объяснили задержание тем, что на 19 января был назначен суд над Бажутиным по делу о хулиганстве. Идрисов, представляющий интересы задержанного, подчеркнул, что никаких документов или оповещений о суде они не получали.

До этого Андрея Бажутина задержали 29 декабря. Тогда полицейский наряд вызвали сотрудники транспортного проекта "Западный скоростной диаметр", которым не понравилось, что активисты снимают на видео шлагбаум, повреждающий машины торчащими из него железками. Было заведено дело о хулиганстве, которое суд вскоре вернул в полицию.

Бажутин известен своим участием в различных акциях против ущемления прав автомобилистов в Петербурге и во всей России.