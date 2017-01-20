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Новости

В Бразилии разбился самолёт с судьёй по главному делу страны о коррупции

Плакат на одном из протестов в Сан-Паулу против коррупции

Плакат на одном из протестов в Сан-Паулу против коррупции

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У побережья штата Рио-де-Жанейро в авиакатастрофе погиб судья бразильского Верховного суда Теодор Заваски, курировавший главное антикоррупционное расследование в стране, сообщает Associated Press.

Заваски участвовал в процессе о коррупции в государственной бразильской нефтегазовой компании Petrobas. В его ведение входили дела высокопоставленных чиновников, включая бывших президентов Бразилии Луиса Лулы да Силвы и Дилмы Руссеф. Кандидатуру нового судьи будет утверждать бразильский сенат, вкоторый входит большое число фигурантов коррупционного скандала.

В 2014 году правоохранительные органы Бразилии выявили схемы отмывания денег в компании Petrobas. По версии следствия, корпорация продавала нефтепродукты по искусственно завышенным ценам. В деле о коррупции фигурируют около 50 человек.

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