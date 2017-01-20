Компания Roshen закрывает свою кондитерскую фабрику в Липецке

Украинская компания Roshen объявила о закрытии своей фабрики в Липецке, сообщает на пресс-служба корпорации. Там заявили, что это решение обусловлено экономическими и политическими причинами, а остановка производства и консервация объектов запланированы на апрель.

Представители фабрики также сообщили, что арест на имущество, наложенный Следственным комитетом России, сделал ее продажу невозможной. Также, начиная с 2013 года, когда Роспотребнадзор запретил импорт продукции Roshen в Россию, производство на липецкой фабрике снизилось из-за снижения ассортимента, а часть персонала сократили.

В марте 2014 года правоохранительные органы проводили следственные действия на фабрике Roshen в Липецке в связи с уголовным делом об использовании бренда "Ласточка". Впоследствии дело было закрыто.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen является единственным российским предприятием и дочерней структурой кондитерской корпорации Roshen, основанной в 1996 Петром Порошенко - нынешним президентом Украины.