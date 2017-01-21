"Дружить теперь с Америкой будем"

Главной темой обсуждения в Рунете в связи с инаугурацией нового президента США стала не столько сама инаугурация, сколько реакция на нее в России - в том числе и в том же Рунете!

​Борис Цейтлин:

Друзья, а где в Москве бесплатно наливают в честь воцарения Дональда Фридриховича?

Такие места действительно были!

​Это фото разошлось широго - включая и американские СМИ.​ Скидку действительно давали.

Никас Сафронов не остался в стороне.

Как и Первый канал.

Elena Rykovtseva

Шоу "Время покажет" по Первому каналу ведущий ведет в бабочке!!! Потому что сегодня инаугурация Дональда Трампа, практически Оскар для российского телевидения, праздник, торжество года! Правда в какой-то момент ведущий эту бабочку снимает и прячет в карман, но трепета и надежд от этого меньше не становится. "Трамп это анти-Обама по внешнему азимуту!!" - поэтично восклицает сенатор Олег Морозов.

По внешнему, по внутреннему, по вертикали, по горизонтали, Трамп - наш маяк, ориентир и вечный азимут.

Oleg Kashin

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Арсен Каноков заявил, что массовых народных выступлений против избранного президента США Дональда Трампа не будет.

Александр Шмелев

наконец-то в России появился политик, популярнее Владимира Путина! Это 45-й президент США Дональд Трамп.

На самом деле, это очень смешно и является прекрасным материалом для работы психоаналитиков.

Поясню: как известно, многим противникам Владимира Путина, в т.ч. и мне, достаточно сильно нравился предыдущий президент США Барак Обама, которого лично я считаю самым ярким лидером Штатов, как минимум начиная с Рейгана, если не вообще с Кеннеди.

Однако можно ли было себе представить, чтобы мы стали устраивать вечеринки в честь избрания Обамы? Встречать его инаугурацию фейерверками? Вывешивать на витринах принадлежащих нам кафе, ресторанов и магазинов объявления о скидках по случаю прихода к власти "нашего Барака"? Писать по сотне постов ежедневно о том, какой он замечательный и крутой? Заучивать наизусть его инаугурационные речи и вести их прямые трансляции? Выпускать конфеты, магниты и прочие сувениры с его портретами? Заваливать книжные магазины бесконечными книгами "Черный лебедь: политическая биография Барака Обамы", "Обама: сражение за Белый дом", "Барак Обама - надежда мира" и т.д.? Восхищаться каждым новым платьем Мишель? В непрерывном режиме защищать Обаму от любых нападок американской прессы и блогеров?

Вопросы риторические.

В общем,

Andrei Desnitsky

мы рады Трампу, словно маме

как рады солнцу за окном

как рады были мы Обаме

когда еще он не был чмом

Русские поклонники Трампа объясняли свой интерес к новому американскому президенту главным образом тем, что он (как они считают) сможет наладить отношения с Путиным. Кому-то, впрочем, он нравится и безотносительно этого, просто как политик.

Наталия Осипова

Пожалуйста, Трамп, не подведи.

Люди мира.

Холмогоров Егор

Ну это конечно Триумф. На инаугурации Трамп произнес отмороженно трампистскую речь.

Реально было ощущение, что перед нами не миллиардер, а избранный "походом на Вашингтон" профсоюзный вожак, который всю жизнь бил штрейкбрехеров и выступал перед забастовщиками...

Стопроцентный национализм.

Стопроцентный популизм.

Стопроцентный индустриальный социализм и прогрессизм.

Прям как ста лет разврата не было.

Хвалили речь Трампа на инаугурации не только сторонники Путина.

Игорь Драндин

Невероятно крутая речь Трампа! 70% того, что говорит президент США вполне может лечь в основу программы новой политической и экономической повестки России. Да, нам тоже нужна здоровая миграционная политика, нам не следует тратить миллиарды на защиту чуждых режимов, необходимо сосредоточится на внутренних проблемах и работать над повышением уровня жизни граждан, возраждать экономику, создавать рабочие места и привлекать инвестиции. Новый лидер нашей страны без сомнений будет озвучивать схожие инициативы. Увы, путинская политика - это полная противоположность тому, что выбрал американский народ. И кстати, нам следует, как и Америке, регулярно менять власть, цивилизовано, без революций и потрясений, каждые 4 или 8 лет выбирать нового президента.

Многие отметили, что речь Трампа была необычной для инаугурационного выступления американского президента.

Jaroslav Šimov

45-й президент США, миллиардер-капиталист, произнес нынче довольно-таки радикально-социалистическую речь.

У нее, конечно, нашлись и критики. Одним из самых яростных из них был Гарри Каспаров.

​"Когда новый президент США выступает с речью, вы ожидали бы, что он даст новые гарантии союзникам и заставит бояться врагов. Здесь, однако, все было наоборот".

Портал Buzzfeed даже опубликовал обратный отчет до следующей инаугурации.

Впрочем, внутриамериканская дискуссия - не предмет этих Цитат. Каковы же - в действительности - перспективы российско-американских отношений при новом президенте? Размышляя об этом, многие отмечают, что за последние годы президентства Обамы эти отношения сильно ухудшились. Одни винят в этом Обаму, другие Путина.

Дмитрий Медведев:

Завершила свою деятельность администрация президента США Барака Обамы. Итоги ее работы оказались крайне противоречивыми. <...>

Администрация Обамы оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией. Можно было надеяться, что она будет вести себя умнее, расчетливее, ответственнее. Даже при наличии разных оценок сложных международных процессов. Даже при несхожести подходов по ключевым решениям. Даже при наличии эмоциональной составляющей и давлении различных политических сил. Нужно было учитывать главное: что Россия не «банановая республика» (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества). И, тем более, такой разговор недопустим со страной – постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом. Имея в виду, что от отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив. Зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности. А вот этого-то администрации Обамы не хватило.

Глеб Павловский:

Медведеву хорошо бы проанализировать и свой президентский вклад в аут. Редкий аист клювом столько прощёлкал

Владимир Голышев:

Димка-Неведимка чисто по-пацански предъявляет Обаме

Иван Курилла:

Тут я хотел задуматься, - что вкладывает премьер-министр в понятие "банановой республики", и почему считает, будто Обама так относился к России. Но решил не задумываться.

Перспективы пока в тумане, и инаугурационная речь не добавила ответов.

Глеб Павловский

ой! Но если это не риторика, а революция, то США быстро станут опаснее раз этак в 5. Эффект мультипликатора

Василий Гатов:

Ближе к восьми вечера по Москве, в Кремле собралась вся тусовка. Вокруг "красного телефона". На всякий случай, СМС-нули специальный номер телефона Манафорту, Картеру Пейджу и генералу Майклу Флинну (а также, на всякий случай, Ларри Кингу и Джулиану Ассанжу - впрочем, это поручили Маргарите Симонян, чтобы сохранить deniable plausibility или как там, plausible deniability).

В общем вся тусовка собралась. Под санкциями.

Ждем звонка или, в крайнем случае, СМС от Трампа.

"Vlad, I am in".

Всего то 13 символов. Даже твиттера не потребуется.

Сидят и ждут.

И ведь, как в том анекдоте, "не позвонит, не напишет".

Сергей Марков:

Сегодня смена президента в США. Избрание Трампа вызвало огромный энтузиазм в России, потому что из-за хороших слов Трампа о России и Путине появилась надежда, что США и Запад прекратят атаку на Россию и мы вернемся к хорошим отношениям с Америкой и Европой. Мы не знаем наверняка, произойдет такое улучшение или нет, потому что предыдущие президенты Буш младший и Обама, тоже хотели сначала улучшить отношения с Россией, а потом сильно ухудшили их. Но мы, русские, оптимисты и люди доброй воли. Поэтому мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Поэтому мы с улыбкой протягиваем Трампу руку дружбы. И укрепляем нашу армию и политическую систему.

Дмитрий Тренин в "Ведомостях" пишет о непредсказуемости Трампа.

Из российских политиков если Дональд Трамп кого-то напоминает, даже внешне, своим напором, то скорее Бориса Ельцина, чем Владимира Жириновского. Персональное сходство, однако, не главное. Важнее, что Трамп, похоже, так же, как в свое время российские народные депутаты, приходит к выводу о том, что США больше расходуют на поддержание созданной ими системы глобального управления, чем получают от нее. <...>

Впрочем, Трамп может свернуть на проторенную предшественниками дорогу. Он может согласиться с нелогичным тезисом о том, что Кремль массированным образом влиял на избирательную кампанию в США, но при этом на исходе президентских выборов это влияние никак не отразилось. Таким образом, в обмен на признание России в качестве противника – а это необходимо для консолидации сил защитников американоцентричного порядка – Трамп может получить признание политическим классом США законности собственного избрания. Трамп даже может возглавить контрнаступление на позиции соперников США – Китая и России, одновременно заставляя союзников принимать более жесткие требования Вашингтона. Это может еще более обострить обстановку в мире, но вряд ли изменит вектор трансформации мирового устройства.

Максим Трудолюбов - там же и о том же.

Между тем никакого «плана Трампа» нет. Что он придумает, чтобы обратить общество на свою сторону, не хочется гадать. Он может оказаться импровизатором почище Путина. <...> главное, что Трамп сумел донести до сознания мировой общественности: все – бизнес, все может быть предметом сделки. Отношения обнуляются. Вопрос только в том, мыслимое ли дело – передоговориться заново обо всем на свете.

Maxim Zharov

Очарованные Трампом ведут в Телеграме прямую трансляцию своих очарований. А я...давайте будем реалистами и приготовимся к тому, что ничего в политике США по отношению к России с приходом Трампа не изменится. С этой точки зрения, изменения к лучшему будут выглядеть только как приятная неожиданность, а не как сюрприз, которого долго желали и наконец-то дождались.

Аркадий Бабченко предсказывает, что Трамп вскоре займет в российском пропагандистском дискурсе место Обамы.

Друзья мои! Вы не поверите! Выхожу в подъезд - а там Трамп <гадит>!

А где Обама?

И все же надежды на потепление отношений остаются.

Немало комментаторов пишут о том, что инаугурация Трампа вызвала интерес не из-за особых симпатий россиян к Трампу, а потому, что в России нет ни свободных выборов, ни отработанных церемоний передачи власти.

Дмитрий Бавырин

Вы все смотрите инаугурацию только потому, что своей конкурентной политики в России нет.

Стыдно должно быть. Не за то, что инаугурацию смотрите, а за то, что своей конкурентной политики в России нет.

Ekaterina Vinokurova

На тему рыданий по тому, что только отсталая Россия интересуется Трампом.

Я сегодня ехала скоростным из Рима в Верону, в бегущей ленте новостей на экране в вагоне главные новости - Трамп и лавина, сошедшая на итальянский отель(многочисленные жертвы). Утром в отеле глянула передовицы - везде Трамп.

Все нормально.

Ну а по американскому президенту, во-первых, хочу напомнить, что демократия - она про право участвовать в выборах и побеждать на них самых неприятных лично вам людей, а не наоборот.

Надеюсь, Трамп сменит полностью линейку советников по России, так как в последние месяцы даже самые мои либеральные друзья ужасались отсутствию представления у администрации США элементарного представления о российской политике(с русскими хакерами просто позорная история вообще).

Ну и не будет финансировать всякие позорища типа конгрессов русской интеллигенции за рубежом.

И, конечно, надеюсь на возрождение российско-американских отношений. Я слишком люблю свою страну, да и остальной мир, чтобы радоваться обострению, нарастанию ядерной угрозы и прочим атрибутам последних лет.

Konstantin Sonin

Это, конечно, маленький и дешёвый комментарий, но вот я смотрю прямую трансляцию инаугурации Трампа - сейчас Обама и Трамп едут в одной машине из Белого дома, а Хиллари с Биллом уже прибыли - и невозможно не удивляться. Мирная, институционализированная передача власти - между двумя абсолютно враждебными лидерами, с разными взглядами, подходами и т.п. В Америке это было, за последние 200 лет, раз десять или пятнадцать. Это было много раз в Англии и Италии, несколько раз - во Франции, Германии и Испании. У нас в России, напомню, такого - мирной, законной передачи власти между лидерами, которые бы представляли разные, противоречащие взгляды на страну и управление - ещё ни разу не было. Один раз была законная передача власти к следующему лидеру (у американцев - 44-й раз), но вот передачи власти кому-то, кто не твой "преемник" - как инструмента работы, управления, как института - пока не было ни разу.

​Вступление Трампа в должность ознаменовалось протестами в Вашингтоне. Впрочем, "майдана", которым пугал Путин, не случилось.

Yuriy Romanenko

Смотрю протесты в США по поводу Трампа. Стоит полиция в один ряд и люди ходят фоткаются. Где палатки? Где сцена? Где печеньки? "Трампа геть!" разрозненно кричат. Не та Америка, ой не та. Если бы там был Мустафа, он им бы показал.

Собственно, и инаугурация, и присущие ей протесты стали символами как демократической передачи власти, так и права защищать свои убеждения перед лицом этой власти.

Станислав Кучер:

Конечно, сегодня Трампу будет неприятно видеть и слышать недовольных на улицах Вашингтона. Конечно, с большим удовольствием он бы прошелся по Пенсильвания-авеню пешком под всеобщее ликование, как это сделал в 2008 году Барак Обама. Но, готов спорить на любые деньги, меньше всего этот человек хотел бы промчаться в день своей инаугурации по стерильно зачищенному от любых недовольных городу и въехать в Белый дом по пустой, словно после ядерной войны, главной улице столицы.