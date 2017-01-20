Страны Африки приостановили военную операцию в Гамбии

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило военную операцию в Гамбии, чтобы дать последний шанс на мирную передачу власти в стране избранному президенту Адаме Барроу. Об этом сообщает Reuters.

19 января около 7 тысяч военнослужащих армий Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию под названием "Восстановление демократии" единогласно поддержал Совет Безопасности ООН. В ультиматуме военные ЭКОВАС предложили действующему президенту Яйю Джамме добровольно отказаться от власти и покинуть страну.

В Гамбии 1 декабря 2016 года состоялись президентские выборы. Барроу набрал на них 45,5 процента голосов, Джамме - 36,7 процента. Однако Джамме отказался признать итоги голосования и передать власть. Он ввел в стране чрезвычайное положение.

19 января избранный президент Барроу был приведен к присяге на территории посольства Гамбии в столице Сенегала - Дакаре.