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Новости

Исламисты разрушили Римский театр и Тетрапилон в Пальмире

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра на площадке Римского амфитеатра в мае 2016 года

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра на площадке Римского амфитеатра в мае 2016 года

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Фасад Римского амфитеатра и архитектурный комплекс Тетрапилон в Пальмире были разрушены запрещённой в России экстремистской группировкой "Исламское государство", сообщает агентство Reuters. По информации сирийского государственного телевидения, фасад театра полностью уничтожен.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о казнях, проведённых исламистами в районе архитектурных памятников. По данным правозащитников, в среду были убиты 12 человек.

"Исламское государство" захватило Пальмиру в 2015 году и удерживало её 9 месяцев, после чего в марте 2016 года при поддержке российских военных город был взят под контроль сирийской правительственной армии. 10 декабря исламисты начали новое наступление, в очередной раз захватив Пальмиру.

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