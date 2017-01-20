Министр образования России выступила за "традиции советской школы"

Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Об этом она рассказала в своем интервью "Независимой газете".

Васильева отметила, что в истории XX века было два периода, когда жители страны "усиленно учились", – до и после Великой Отечественной войны. Министр высказалась против чрезмерно интенсивного расписания, заявив, что семь-восемь уроков в день – это "перебор". Министр образования также против отмены домашних заданий и считает, что проверочные работы по всем предметам должны быть обязательными.

Осенью минувшего года Васильева предлагала вернуть в школы обязательные уроки по астрономии за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Тогда же она объявила о необходимости сократить количество учебников по каждому предмету школьной программы.