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Италия: в отеле, попавшем под лавину, найдено шестеро выживших

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Спасатели обнаружили шестерых выживших под обломками итальянского отеля Rigopiano, который накрыло лавиной более суток назад. Итальянские СМИ сообщают, что пострадавшие еще не извлечены на поверхность.

На настоящий момент известно, что погибли четыре человека, а пропавшими без вести числятся не менее двадцати.

В среду вечером в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.

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