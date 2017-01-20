СМИ: спецслужбы США расследуют связи соратников Трампа с Россией

Спецслужбы Соединённых Штатов расследуют возможные связи соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией, пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. В частности, изучаются их перехваченные переговоры и финансовые операции.

Расследование ведется, в частности, в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, уволившегося из-за появивления в СМИ информации о сотрудничестве с "Партией регионов" бывшего украинского президента Виктора Януковича. По данным источников издания, спецслужбы подозревают окружение Манафорта в связях с ФСБ. Также изучаются еще два советника избирательного штаба — Картер Пейдж и Роджер Стоун.

Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Россией, обвинив в их распространении Демократическую партию США. Трамп ранее также неоднократно заявлял, что у него в России нет никаких активов и интересов.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступает в должность 20 января, неоднократно выражал намерение нормализовать отношения с Россией, одобрительно отзываясь о её лидере Владимире Путине.