В Гамбии продлён ультиматум президенту Джамме

В Гамбии продлён предельный срок, до которого Яйя Джамме должен был объявить о мирном отказе от власти. Однако, как сообщает Reuters, объединённые вооружённые силы западноафриканских стран продолжают ожидать исхода переговоров между Яйей Джамме и президентами Мавритании и Гвинеи. Ранее ожидалось, что в полдень по местному времени Джамме сделает официальное заявление о передаче властных полномочий избранному президенту Адаме Барроу. В противном случае, армии соседних стран, введённые в Гамбию, продолжат военную операцию по отстранению Джамме от власти.

19 января около семи тысяч военнослужащих армий Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию под названием "Восстановление демократии" единогласно поддержал Совет безопасности ООН. В ультиматуме командования союзных армий действующему президенту Джамме содержится требование добровольно отказаться от власти и покинуть страну. 22 года назад Джамме пришёл к власти в результате переворота.

В Гамбии 1 декабря 2016 года состоялись президентские выборы. Барроу получил на них 45,5 процента голосов, Джамме – 36,7 процента. Однако Джамме отказался признать итоги голосования и передать власть. Он ввёл в стране чрезвычайное положение. Правозащитные организации считают Джамме одним из самых деспотичных и жестоких автократов среди руководителей африканских государств.

19 января избранный президент Адам Барроу был приведен к присяге на территории посольства Гамбии в столице Сенегала - Дакаре.