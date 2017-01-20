Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

ЮНЕСКО: Старый город в Алеппо разрушен на треть

Цитадель Алеппо

Цитадель Алеппо

Смотреть комментарии

Около 60 процентов Старого города Алеппо сильно повреждено, треть города разрушена полностью, говорится в коммюнике ЮНЕСКО после визита экспертов организации в Сирию.

Делегация ЮНЕСКО посетила город с 16 по 19 января для оценки состояния памятников архитектуры. Среди сильно пострадавших строений – Цитадель Алеппо, построенная в десятом веке.

Алеппо пострадал от массированных бомбардировок. За город на протяжении четырех лет боролись войска президента Сирии Башара Асада и формирования вооруженной оппозиции. В декабре прошлого года Алеппо был полностью взят под контроль сирийской правительственной армией.

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG