ЮНЕСКО: Старый город в Алеппо разрушен на треть

Около 60 процентов Старого города Алеппо сильно повреждено, треть города разрушена полностью, говорится в коммюнике ЮНЕСКО после визита экспертов организации в Сирию.

Делегация ЮНЕСКО посетила город с 16 по 19 января для оценки состояния памятников архитектуры. Среди сильно пострадавших строений – Цитадель Алеппо, построенная в десятом веке.

Алеппо пострадал от массированных бомбардировок. За город на протяжении четырех лет боролись войска президента Сирии Башара Асада и формирования вооруженной оппозиции. В декабре прошлого года Алеппо был полностью взят под контроль сирийской правительственной армией.