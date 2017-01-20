Пермь: министр Гладнев, боровшийся с Мильграмом и музеями, уволен

Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, уволивший художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма, лишился своего поста, который теперь займет директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Об этом сообщает издание Properm.ru, опубликовавшее новый состав краевого правительства.

Официальная причина увольнения Гладнева и других министров в материале не названа. В конце декабря губернатор Виктор Басаргин объявил об отставке правительства края и сообщил, что новый кабинет министров назначат 20 января.

Летом Гладнева временно отстранили после увольнения Мильграма, но вскоре он вернулся на свой пост и продолжил работу. Чиновник известен своей борьбой с Театром-Театром, увольнением Марата Гельмана с поста руководителя музея PERMM и работой по трансформации мемориального центра памяти жертв политических репрессий "Пермь-36" в музей памяти работников ГУЛАГа.