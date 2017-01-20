Суд отказал в жалобе Навальному, обвинившему следователей в слежке

Басманный суд Москвы отказал учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в жалобе на сотрудников Следственного комитета России, которые отказались возбудить дело о слежке правоохранительных органов за оппозиционером и его семьей.

В Главном следственном управлении сообщили, что в заявлении Навального отсутствуют достаточные данные о совершенных или готовящихся преступлениях, поэтому его рассмотрение не входит в сферу компетенций Следственного комитета, передает ТАСС.

Навальный требует возбудить уголовное дело о незаконной слежке за своей семьей. Он настаивает, что ее ведут сотрудники Следственного комитета, использующие при этом специальные технические средства.