Приговор Евгению Урлашову оставлен в силе

Ярославский областной суд 20 января в рекордные сроки огласил приговор апелляционной инстанции бывшему мэру города – Евгению Урлашову и его коллегам – Алексею Лопатину и Дмитрию Донскову. Решение суда предыдущей инстанции оставлено в силе. Подсудимым были предъявлены обвинения в получении взятки и в покушение на получение взятки в особо крупном размере. В августе 2016 года Кировский суд Ярославля признал Урлашова и Лопатина виновными и приговорил их к 12,5 и 7 годам колонии строгого режима соответственно, а также назначил штраф в размере 60 миллионов рублей. Третий подсудимый Дмитрий Донсков был оправдан. Евгений Урлашов неоднократно называл это дело политически мотивированным. Евгений Урлашов, Дмитрий Донсков и Алексей Лопатин были арестованы в июле 2013 года представителями отдела экономической безопасности МВД.Это произошло через несколько дней после того, как он провел в Ярославле митинг "Против жуликов и воров". По версии обвинения, они требовали у директора компании "Радострой" взятку в размере 18 млн рублей за выполнение строительных работ по муниципальному контракту. В противном случае, как утверждает следствие, чиновники грозили не выплатить подрядчику положенные по контракту деньги. Все трое вину отрицают. Урлашов был избран мэром Ярославля в 2012 году, победив кандидата от "Единой России".