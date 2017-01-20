Минск выдаст блогера Александра Лапшина властям Азербайджана

Белоруссия выдаст российско-израильского блогера Александра Лапшина (Puerrtto) Азербайджану, который обвиняет его в подрывной деятельности.

В декабре он был задержан в Минске по запросу Баку.

В отношении Лапшина в Баку возбуждено дело о "публичных призывах, направленных против государства" и незаконном пересечении государственной границы "по предварительному сговору, в том числе с угрозой применения насилия". Блогеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Следствие утверждает, что в 2011-м и 2012-м Лапшин посещал "оккупированные территории Азербайджана" (Нагорный Карабах. – Прим. ред.), публиковал в "Живом журнале" материалы, в которых ставится под сомнение территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.