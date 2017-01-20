В Петербурге прошла акция протеста против принятия "пакета Яровой"

В Санкт-Петербурге прошла акция движения "Весна" против принятия так называемого "пакета Яровой". Поводом для ее проведения послужило то, что правительство отклонило петицию против принятия пакета "антитеррористических" законов, собравшую на сайте Российской общественной инициативы более 100 тысяч подписей.

Организатор акции, федеральный координатор движения "Весна" Богдан Литвин возмущен тем, что мнение граждан таким образом проигнорировано – и не впервые, поскольку пока ни одна из появившихся на сайте инициатив так и не была представлена в Госдуме. По мнению активиста, это вина портала "Открытое правительство", который является фильтром, не пропускающим в Госдуму эти инициативы.

Участники акции считают, что, будучи реализованным, "пакет Яровой" грозит массовым нарушением права граждан России на тайну переписки, на свободу вероисповедания и является фактическим восстановлением цензуры, что противоречит Конституции России.

Акция прошла в виде перформанса: импровизированная "Яровая" надела на головы участникам черные пакеты для мусора и "сковала" их одной длинной цепью, что должно было символизировать российский интернет, который, по мнению активистов, стремительно становится несвободным.

Акция является стартом кампании по борьбе за свободный интернет, которую запускает движение "Весна". Активисты напоминают, что пакет Яровой – это только часть законов, которые ограничивают свободу слова, свободу самовыражения в интернете. Уже создан сайт, где можно получить информацию о том, как присоединиться к кампании. На этом сайте будут собираться новости по поводу уголовных дел, возбуждаемых за высказывания в сети. Предполагается, что в кампании будут участвовать активисты из разных городов России.