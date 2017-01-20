Акции протеста в Вашингтоне сопровождаются беспорядками

В Вашингтоне происходят отдельные столкновения между участниками акций протеста против инаугурации Дональда Трампа и полицией.

Демонстранты заблокировали несколько пропускных пунктов для гостей церемонии.

Протестующие, которых собрала группировка, назвавшая себя Disrupt J20 ("Разрушь 20 января"), пытаются не пустить публику к наилучшим местам обзора происзодящего около Капитолия.

Порядка 150 демонстрантов, одетые в чёрное, некоторые в масках, идут маршем через город, разбивая по пути витрины магазинов, окна машин. Некоторые строят баррикады, из опрокинутых мусорных баков и автоматов по продаже газет. Один из их плакатов гласит: "Заставим расистов снава бояться".

Создатель группы Disrupt J20 Алли Маккрейкен заявил, что его сторонники выражают недовольство спорными высказываниями Трампа в адрес женщин, нелегальных иммигрантов, мусульман.

Самая крупная акция намечена на время после инаугурации - антивоенный марш

На субботу в Вашингтоне запланирован массовый "Марш женщин". По данным властей, ожидается участие до 100 тысяч человек.