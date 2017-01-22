Молодой писатель: как издать и продать свою книгу

Можно ли доверять вкусу читателя и кому нужен редактор
Что такое "большая" литература и сколько ей осталось?
Зависит ли популярность произведения от качества?
Вытеснит ли сетевая литература традиционную?
О чем мечтает молодой писатель?
Будущее литературы и литературу будущего обсуждаем с писателем, председателем совета экспертов премии "Большая книга" Михаилом Бутовым, писателем, журналистом Святославом Элисом и поэтами Александрой Приймак и Артемом Ганиным.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 22 января в пять часов вечера.