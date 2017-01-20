Киев: Россия формирует дивизию вблизи границы с Украиной

Российская Федерация, нарушив международные документы, начала формировать 10 января 2017 года вблизи границы Украины 150-ю мотострелковую дивизию общей численностью более 10 тысяч военнослужащих, – сообщает на своей странице в "Фейсбуке" Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Информацию об этом зафиксировала инспекционная группа ОБСЕ (кроме двух украинских инспекторов в нее входили также представители Дании и Канады), которая с 16 по 19 января посетила несколько воинских частей ВС РФ в Ростовской области.

Многонациональная инспекционная группа, подчеркивают в Генштабе ВС Украины, подтвердила несоблюдение Россией положений Венского документа от 2011 года о предоставлении информации о военных силах всем государствам – участникам ОБСЕ. По словам украинских инспекторов, в октябре прошло года Россия заявляла, что не планирует в 2017-м увеличивать численность личного состава регулярных воинских формирований и боевых частей.

Официальный Киев неоднократно обвинял Москву в военной поддержке сепаратистов в Донбассе. По данным украинской разведки, в сопредельной Ростовской области размещены лагеря для подготовки участников незаконных вооруженных формирований для так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Кроме того, как отмечают украинские военные, с территории Ростовской области летом и осенью 2014 года велись артиллерийские обстрелы позиций украинской армии. Данные о таких обстрелах содержатся и в докладе исследовательской группы Bellingcat, которая с помощью спутниковых снимков Google Earth проанализировала воронки от снарядов и следы от перемещений военной техники по обе стороны российско-украинской границы. Россия отрицает вооруженную поддержку сепаратистов, а также участие своих кадровых военных в конфликте на востоке Украины.

Между тем, министр бороны Украины Степан Полторак на брифинге в Киеве 20 января заявил, что допускает проведение очередной волны мобилизации в случае открытой агрессии России против Украины. Как подчеркнул министр, мобилизация возможна также при ухудшении ситуации в Донбассе. На данный момент обстановка в зоне конфликта позволяет не проводить призыв на службу резервистов и военное ведомство рассчитывает на дальнейшее заключение военных контрактов. В 2016 году контракты с национальными Вооруженными силами подписали свыше 60 тысяч украинцев.