В Италии найдены 10 человек, оказавшиеся под снежной лавиной

В Центральной Италии найдены живыми 10 постояльцев отеля в горах, который накрыло снежной лавиной более суток назад. В числе спасенных трое детей.

Точных данных о количестве оказавшихся под снегом и обломками нет. По некоторым источникам, их 14.

По данным спасателей, слышны голоса, предположительно, еще пяти человек, оказавшихся заблокированными лавиной.

18 января вечером в горах Гран-Сассо сошла снежная лавина, спровоцированная землетрясением. Она накрыла отель, в котором могли находиться около 30 человек. Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сложных погодных условий.

