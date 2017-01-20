Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принес присягу президента США и начал свой четырехлетний срок главы Белого дома. Присягу принял глава Верховного суда США Джон Робертс

Первым к присяге был приведен избранный вице-президент Майк Пенс. Вице-президенты приводятся к присяге вместе с президентами США только с 1937 года. До этого они присягали отдельно, в зале заседаний Сената. По Конституции, вице-президент США номинально является также главой Сената, и в случае, если при голосовании по какому-либо вопросу голоса сенаторов разделятся поровну, его голос становится решающим.

Сам день инаугурации долгое время приходился на март, но при президенте Франклине Д. Рузвельте его "сдвинули" на более ранний срок, чтобы период передачи власти от прежнего президента новому чрезмерно не затягивался.

Дональд Трамп – первый в истории США предприниматель и миллиардер, ставший президентом США. По данным агентства Reuters, в субботу, первый день после инаугурации, Трамп посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, которое он неоднократно критиковал.