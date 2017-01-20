Крымскому журналисту Николаю Семене предъявлено обвинение

Крымскому журналисту проекта "Крым.Реалии" киевской редакции Радио Свобода Николаю Семене предъявлено обвинительное заключение о "призыве к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

По словам адвоката журналиста Эмиля Курбединова, следователь ФСБ, который передал документ, нарушил требование уголовно-процессуального кодекса, поскольку обвинительное заключение должен был вручить представитель прокуратуры.

По версии обвинения, Николай Семена нарушил российское законодательство, призывая "к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", то есть возвращению Крыма Украине, в статье, дискутирующей о блокаде полуострова с украинской стороны. Статья была опубликована на странице "Крым.Реалии", после чего у журналиста прошли обыски, была изъята техника и предъявлено обвинение в сепаратизме.

В обвинительном заключении утверждается, что журналист совершил преступление "по мотивам политической вражды к Российской Федерации". Среди свидетелей обвинения оперативники ФСБ и крымский журналист Сергей Мешковой, в настоящий момент работающий в пресс-службе "ЛНР". В своих показаниях Мешковой утверждает, что "материалы, подготовленные Семеной, всегда недостаточно объективно характеризовали общественно-политическую ситуацию, складывающуюся в Республике Крым, и Семена придерживался четких проукраинских и антироссийских взглядов".

Кроме показаний свидетелей, суд намерен изучить несколько экспертиз, инициированных ФСБ, и политологическую экспертизу Михаила Саввы, в которой отмечается, что "территория Республики Крым является частью Украины и законодательство Российской Федерации не распространяется на ее территорию". В качестве свидетелей защиты заявлены Михаил Савва, главный редактор "Крым.Реалии" Владимир Притула и эксперт.

В ближайшие рабочие дни суд должен назначить дату проведения предварительного заседания по делу.