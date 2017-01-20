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Новости

Новый президент США Дональд Трамп: главный приоритет – Америка

20 января принесли присягу новые президент и вице-президент США – Дональд Трамп (справа) и Майк Пенс (слева)

20 января принесли присягу новые президент и вице-президент США – Дональд Трамп (справа) и Майк Пенс (слева)

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Новый президент США Дональд Трамп заявил, что самый важный для него политический приоритет – это Америка.

Выступая после инаугурации в Вашингтоне, Трамп заявил, что этим он будет руководствоваться при принятии всех решений, в том числе внешнеполитических.

Он пообещал вернуть американцам рабочие места, укрепить границы.

Касаясь международных проблем, Трамп пообещал объединить весь мир в борьбе против "исламского терроризма", отметил необходимость реформировать прежние союзы и создать новые.

"Наступает время действий, кончилось время пустых разговоров", – заявил Дональд Трамп.

Ранее 20 января Трамп принес присягу в качестве нового, 45-го президента США. Посмотреть на церемонию пришли сотни тысяч людей.

Дональд Трамп – первый в американской истории предприниматель-миллиардер, ставший главой государства.

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