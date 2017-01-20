Псков: начальник полиции получил представление прокуратуры

По итогам расследования трагических событий в Стругах Красных, где погибли псковские подростки Денис и Катя, прокуратура Псковской области внесла представление генерал-майору полиции Юрию Инстранкину, который возглавляет УМВД России по Псковской области. Об этом Генеральная прокуратура РФ сообщила в своем ответе на депутатский запрос Льва Шлосберга, лидера фракции «Яблоко» в Псковском областном собрании.

Содержание самого представления не раскрывается. Как сказано в ответе Генпрокуратуры, представление в адрес начальника псковской полиции внесено в связи "с нарушениями сотрудниками УМВД России по Псковской области требований федерального законодательства" при пресечении 14 ноября 2016 года "противоправных действий" Дениса Муравьева и Катерины Власовой.

Лев Шлосберг направил запрос в Генпрокуратуру 23 ноября 2016 года. Ответ датирован 30 декабря, однако из Москвы письмо ушло только 11 января 2017 года, а в Псков прибыло на этой неделе.

В своем запросе Лев Шлосберг указывал на тот факт, что в нарушение ведомственных нормативных актов при проведении операции по задержанию подростков не участвовали профессиональные психологи, что, возможно, и привело к их самоубийству. Генпрокуратура сообщает, что обстоятельства ведения переговоров расследуются в рамках уголовного дела, возбужденного 16 декабря 2016 года.

Пятнадцатилетние Денис Муравьев и Катерина Власова погибли 14 ноября прошлого года в поселке Струги Красные. Сбежав от родителей, они провели выходные дни на даче отчима Власовой, где взломали сейф с оружием и обстреляли наряд полиции, приехавший искать беглецов. Стрельбу они снимали на видео и транслировали в прямом эфире сети Periscope. Росгвардия и полиция в течении нескольких часов осаждали домовладение и пытались вести переговоры. Но, по официальной версии, когда полиция и солдаты проникли в дом, подростки были уже мертвы.