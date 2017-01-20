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Новости

Сирия: нападение "ИГ" и авиаудар США; все несут потери

Турецкие войска в Сирии

Турецкие войска в Сирии

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На севере Сирии, под городом Аль-Баб, взорвалась заминированная машина. Именно в том районе, где турецкие войска ведут бои с силами террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Она и взяла на себя ответственность за нападение.

Турецкая сторона сообщила, что в результате взрыва погибли пятеро её солдат, ещё 9 были ранены.

Ранее в пятницу, в районе городка Биниш в сирийской провинции Идлиб более 100 боевиков-исламистов были убиты в результате ударов американского стратегического бомбардировщика В-52 по объектам террористической группировки "Аль-Каида".

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