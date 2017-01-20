Лидера дальнобойщиков оштрафовали на тысячу рублей

Лидер дальнобойщиков Андрей Бажутин оштрафован на тысячу рублей. Московский районный суд Петербурга признал его виновным в мелком хулиганстве.

Бажутин был задержан 19 января, когда вё в школу своих детей. Полицейские никаких причин задержания не назвали.

29 декабря он снимал на видеокамеру, как некоторые водители, не оплачивая проезд по трассе, просто отгибают шлагбаум. По мнению Бажутина взимание платы на указанном участке незаконно, тем более что в российском заклонодательстве такого нарушения, как бесплатный проезд по платной трассе, не существует.

Бажутин - глава Объединения перевозчиков России и известен организацией различных акций против ущемления прав водителей грузовиков.

Организация была создана для борьбы за права дальнобойщиков, протестующих против введённой ноябре 2015 года системы "Платон", через которую водители большегрузных фур обязаны платить за проезд по федеральным трассам.

