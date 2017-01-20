Новый президент США Дональд Трамп подписал первые указы. Он утвердил и направил на рассмотрение Сената новых членов администрации.
В том числе подписал закон, разрешающий Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны раньше положенного по прежнему закону срока - после выхода в отставку.
Трамп также призвал ввести национальный день патриотизма.
Выступая после инаугурации в Вашингтоне, Трамп заявил, что самый важный для него приоритет - Америка. Этим он будет руководствоваться при принятии всех решений, в том числе внешнеполитических.
Он пообещал вернуть американцам рабочие места, укрепить границы.
Касаясь международных проблем, Трамп пообещал объединить весь мир в борьбе против "исламского терроризма", отметил необходимость реформировать прежние союзы и создать новые.
Ранее 20 января Трамп принёс присягу в качестве нового, 45-го президента США. Посмотреть на церемонию пришли сотни тысяч людей.
Дональд Трамп — первый в американской истории предприниматель-миллиардер, ставший главой государства.