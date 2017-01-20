Более 90 участников акций протеста задержаны в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция задержала более 90 участников акций протеста против нового президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о столкновениях между демонстрантами и полицией.

Порядка 150 демонстрантов, одетые в чёрное, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая по пути витрины магазинов, окна машин, опрокидывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.

Главная акция была организована группировкой, называющей себя Disrupt J20 ("Разрушь 20 января"). Её создатель Алли Маккрейкен заявил, что сторонники группы выражают недовольство спорными высказываниями Трампа в адрес женщин, нелегальных иммигрантов, мусульман.

На субботу в Вашингтоне запланирован массовый "Марш женщин". По данным властей, ожидается участие до 100 тысяч человек.