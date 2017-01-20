В Вашингтоне проходит парад в честь инаугурации нового президента

В Вашингтоне проходит праздничный парад, посвящённый вступлению в должность нового президента США Дональда Трампа.

По традиции, перед Капитолием проходят тысячи участников: военные, солдаты в исторической военной форме американской армии предыдущих эпох.

Впервые парад был включён в программу инаугурационных мероприятий в 1809 году. С тех пор не изменился и маршрут - от Капитолия по Пенсильвания-авеню, мимо здания министерства финансов, а затем перед Белым домом.

После парада новый президент даст бал.

Ранее 20 января Трамп принёс присягу в качестве нового главы государства. Вместе с ним дал клятву и новый вице-президент Майк Пенс.

Посмотреть на церемонию собрались сотни тысяч людей. По некоторым оценкам, почти миллион.

Затем новый президент выступил с 16-минутной речью, в которой обозначил интересы Америки как свой главный приоритет. В качестве первоочередной задачи на внешнеполитической арене Трамп назвал ликвидацию "исламистских террористических группировок".

После этого новый президент подписал первые указы, в том числе о своих назначениях в правительство, которые теперь должен утвердить Сенат.