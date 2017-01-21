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Новости

Суд в Киеве разрешил заочно расследовать дело о госизмене Януковича

Виктор Янукович

Виктор Янукович

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Печерский районный суд Киева разрешил заочное проведение расследования дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее ходатайство подавала военная прокуратура.
В ходе заседания суд отклонил ходатайство защиты о допросе Януковича в формате видеоконференции. Отклонена была и просьба допросить в суде президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других высокопоставленных лиц.

Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

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