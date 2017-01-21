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На сайте Белого дома обозначены приоритеты нового президента США

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На сайте Белого дома после инаугурации президента Дональда Трампа появились разделы, посвященные программным предложениям новой администрации.

Среди главных приоритетов нового главы государства отмечается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие в рамках так называемого плана "Америка прежде всего". Особое внимание уделено борьбе с нелегальной миграцией, строительству стены на границе с Мексикой и выходу из Транс-тихоокеанского партнерства. Кроме прочего, с сайта исчезли разделы о защите экологии и прав сексуальных меньшинств.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января. Во время присяги президента в Вашингтоне прошли акции протеста. Демонстранты протестовали против отношения Трампа к глобальным проблемам, правам женщин, социальным меньшинствам. Новые акции протеста запланированы на субботу.

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