На сайте Белого дома обозначены приоритеты нового президента США

На сайте Белого дома после инаугурации президента Дональда Трампа появились разделы, посвященные программным предложениям новой администрации.

Среди главных приоритетов нового главы государства отмечается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие в рамках так называемого плана "Америка прежде всего". Особое внимание уделено борьбе с нелегальной миграцией, строительству стены на границе с Мексикой и выходу из Транс-тихоокеанского партнерства. Кроме прочего, с сайта исчезли разделы о защите экологии и прав сексуальных меньшинств.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января. Во время присяги президента в Вашингтоне прошли акции протеста. Демонстранты протестовали против отношения Трампа к глобальным проблемам, правам женщин, социальным меньшинствам. Новые акции протеста запланированы на субботу.