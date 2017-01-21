В Петербурге активисты подали иск из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге около 20 активистов подали в суд коллективный иск о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Среди заявителей — лидер отделения ПАРНАС и организации "Открытая Россия в Петербурге Андрей Пивоваров и депутат городского парламента Борис Вишневский. В иске отмечается, что власти приняли меры по передаче храма ещё до того, как от патриархии поступило такое заявление.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и простые жители города. На акции протеста перед собором выходили сотни человек.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более трех миллионов туристов. При этом там проходят богослужения.