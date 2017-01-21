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Новости

В Южной Корее арестовали министра из-за черных списков критиков власти

Протесты за отставку президента Пак Кын Хе

Протесты за отставку президента Пак Кын Хе

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Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по делу о превышении должностных полномочий. Ее подозревают в составлении черных списков граждан, критиковавших власти.

По информации агентства Yonhap, людей, попавших в список, не допускали к получению государственного финансирования. В списке фигурируют около 10 тысяч человек, включая известных южнокорейских деятелей культуры.

С конца прошлого года в Южной Корее развивается коррупционный скандал, в результате которого парламент страны объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. Сейчас ее обязанности исполняет премьер-министр. Вопрос о ее окончательном отстранении от должности примет Верховный суд страны.

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