Родченков считает невозможной победу на Олимпийских играх без фармакологии

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что считает невозможной победу на Олимпийских играх без применения фармакологии. Это сказано им в фильме "Икар", премьера которого состоялась на кинофестивале "Санденс" в США.

Фильм снял американский режиссер и велогонщик-любитель Брайан Фогель. По сценарию картины Фогель намерен доказать, что приняв анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, он смог улучшить свои результаты, при этом обойдя проверку антидопинговых служб. Для этого ему понадобился соучастник, которым стал Родченков. В фильме говорится о нарушениях Россией антидопинговых правил.

Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи. Его цитирует сайт Variety.