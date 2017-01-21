Жертвами взрыва на рынке в Пакистане стали около 20 человек

В Пакистане жертвами взрыва на овощном рынке у границы с Афганистаном стали около 20 человек, еще около 40 ранены. Как сообщает телеканал ВВС, взрыв на людном рынке устроил смертник.

Место взрыва оцепили военные, раненых эвакуируют на армейских вертолетах. О причастности к атаке заявили пакистанские талибы. Они назвали нападение местью мусульманам-шиитам за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В декабре 2015 года на этом же рынке произошел взрыв. Погибли 23 человека, более 30 получили ранения.