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Новости

Жертвами взрыва на рынке в Пакистане стали около 20 человек

Архивное фото

Архивное фото

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В Пакистане жертвами взрыва на овощном рынке у границы с Афганистаном стали около 20 человек, еще около 40 ранены. Как сообщает телеканал ВВС, взрыв на людном рынке устроил смертник.

Место взрыва оцепили военные, раненых эвакуируют на армейских вертолетах. О причастности к атаке заявили пакистанские талибы. Они назвали нападение местью мусульманам-шиитам за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В декабре 2015 года на этом же рынке произошел взрыв. Погибли 23 человека, более 30 получили ранения.

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