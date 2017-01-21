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Меркель пообещала искать компромиссы в отношениях с США

Ангела Меркель

Ангела Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала искать компромиссы в вопросах торгового и военного сотрудничества с США. Выступая на пресс-конференции, она высказалась за сохранение партнёрских отношений между Берлином и Вашингтоном.

По словам Меркель, в выстраивании отношений с США необходимо делать упор на общие ценности и взаимное уважение. Канцлер отметила, что в ближайшие годы трансатлантическое партнёрство не потеряет своей важности.

Дональд Трамп вступил в должность американского президента 20 января. Во время предвыборной кампании он обещал вывести США из Транс-тихоокеанского экономического соглашения, а также сократить финансовую помощь сотрудникам по НАТО.

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