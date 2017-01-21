Песков: правительство России не связано с кибератаками на США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг причастность Кремля к кибератакам на Демократическую партию США во время выборов американского президента. В интервью телеканалу ВВС он подчеркнул, что у Москвы, в свою очередь, есть свидетельства связи иностранных спецслужб с кибератакам на российские банки.

По словам Пескова, России нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, но партнерство невозможно без усилий Вашингтона. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не может решить ряд проблем без сотрудничества с США.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно выражал намерение нормализовать отношения с Россией и одобрительно отзывался о ее президенте Владимире Путине. Ряд американских политиков призывали Трампа переоценить отношение к Москве.