В Белоруссии проведут митинг против "налога на тунеядство"

В Минске в феврале пройдет "Марш против поборов властей", направленный на борьбу с так называемым "налогом на тунеядство". Организатором акции станет Белорусский национальный конгресс, в который входят представители оппозиционных организаций страны.

В апреле 2015 года правительство Белоруссии приняло декрет, согласно которому налог в размере 360 белорусских рублей (175 евро) должны платить все официально безработные граждане. В начале января 2017 года письма из налоговой службы получили даже те белорусы, которые живут за границей и не должны платить сбор. Им придется оспаривать необходимость уплаты налога.

В январе 2017 года извещения об уплате налога получили около 400 тысяч человек. Если адресат не заплатил налог и не отреагировал на письмо, ему могут запретить выезд из страны.