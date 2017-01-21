Трамп встретился в ЦРУ с сотрудниками этого ведомства

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), одной из спецслужб, с которой у него в прошлом возникало недопонимание. Об этом сообщает "Голос Америки". Выступая перед сотрудниками ЦРУ, он не скупился на комплименты в адрес этого ведомства, аудитория неоднократно сопровождала его слова аплодисментами.

Среди главных задач спецслужб Трамп назвал борьбу с международным терроризмом. Он акцентировал внимание на том, что работу предстоит делать быстро, без промедления.

Президент Трамп также выразил уверенность, что Сенат утвердит внесенную им кандидатуру Майка Помпео в должности директора ЦРУ. Демократам в Конгрессе удалось добиться перенесения на понедельник рассмотрения этого вопроса. Республиканские законодатели осудили такой перенос и отметили, что такие действия привели к тому, что агентство осталось без руководства в эти выходные.

Ранее Трамп критически высказывался по поводу работы ЦРУ и других разведывательных служб в связи с их заявлениями о причастности России к хакерским атакам во время выборов в США. В течение нескольких последних недель Трамп обвинял спецслужбы в утечке недостоверной информации, в которой говорилось о том, что якобы Москва собирала компрометирующее досье на него. Это привело к довольно резкой заочной полемике между нынешним президентом и бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном.