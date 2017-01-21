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Новости

Массовые выступления за права женщин прошли в Вашингтоне

Женская манифестация в Вашингтоне, 21 января 2017

Женская манифестация в Вашингтоне, 21 января 2017

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В Вашингтоне сотни тысяч граждан вышли на "Марш женщин", ставший кульминацией международной кампании протеста в первый после инаугурации день президентства Дональда Трампа. В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста проходили в сотнях городов в разных странах мира. Среди них Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона. В общей сложности на субботу запланированы до 700 "женских маршей" по всему миру. Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, выступали по проблемам прав женщин, в защиту материнства и за равноправие в обществе.

Высказывания Дональда Трампа во время предвыборной кампании о женщинах, мексиканцах, мусульманах вызвали бурное возмущение в американском обществе.

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