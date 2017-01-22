Петиция о раскрытии налогов Трампа собрала 100 тысяч подписей

В США, на сайте "Мы, народ" (We the People), представляющем собой одну из страниц правительственного портала, размещена петиция с требованием к новой админстрации США "немедленной раскрыть полную налоговую отчётность президента Дональда Трампа. За одни сутки под петицией подписались более 100 тысяч человек, что достаточно для безусловного ответа Белого дома на обращение граждан. Ответ будет дан, как следует из информации, размещённой на сайте, до 19 февраля.

Сайт We the People был открыт в сентябре 2011 года в качестве пространства для размещения гражданских петиций. Администрация тогдашнего президента США Барака Обамы создала этот сайт для установления обратной связи с представителями общества и предоставления возможности гражданам выражаться своё критическое отношение к работе органов власти.