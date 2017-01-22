В Киеве состоялась акция против действий России

В Киеве в рамках международной акции "Стоп Путин! Стоп война!" на площади Независимости собралось около ста активистов различных организаций. Они держали в руках флаги Украины и красно-черные флаги (эти цвета использует в своих флагах запрещённая в России радикальная организации "Правый сектор"- Ред.), а также плакаты с требованием прекратить агрессию против Украины.

Кроме Киева, немногочисленные антивоенные демонстрации прошли также в Днепре, Запорожье, Одессе, Львове, Краматорске, Мариуполе и других городах страны.

Начиная с июня прошлого года акция "Stop Putin's War in Ukraine" проводится уже в третий раз. Среди ее организаторов в Украине - национальное движение "ДИЯ", возглавляемое бывшим лидером запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Как заявила на митинге в украинской столице координатор этой международной акции Ирэна фон Бург (Швейцария): "Мы требуем вывести с территории Украины российские войска, выпустить на свободу украинцев, которых незаконно удерживают в Донбассе, Крыму и России, усилить наблюдательную миссию ОБСЕ, сделав ее работу круглосуточной и предоставив членам миссии доступ к части украинско-российской границы, которая временно не контролируется Украиной, а также освободить аннексированный РФ Крым и Севастополь, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 16 ноября 2016 года".

В субботу стало известно, что ОБСЕ намерено предоставить своим представителям в Донбассе дополнительное оборудование для организации круглосуточного наблюдения в зоне конфликта. Такие планы ОБСЕ, как заявили в пресс-службе украинского военного ведомства, поддержали в Генеральном штабе ВС Украины.

Выразить свой протест против российской агрессии наглавную площадь Киева пришлаи лидер общественной платформы "РУНА" ("Рух украинского народа"), внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Однако организаторы не предоставили ей возможность выступить на митинге.

В конце прошлого года Савченко исключили из фракции "Батькивщина" в Верховной Раде и делегации Украины в Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в феврале парламент рассмотрит вопрос о ее исключении из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Представители этого комитета обратились к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с просьбой проверить действия бывшей кремлевской узницы на наличие в них признаков государственной измены. Поводом для таких подозрений стали ее переговоры в декабре прошлого года в Минске с лидерами сепаратистов, опубликованные Надеждой 10 января списки украинских военных, удерживаемых сепаратистами в оккупированной части Донбасса (их персональные данные, как заявляют в СБУ, являются тайной информацией, РС), а также ее недавнее заявление о том, что Украина должна временно отказаться от Крыма для урегулирования конфликта в Донбассе. Впрочем, сама Савченко заявляет: "Я никогда не утверждала, что вернуть оккупированный Донбас под контроль Украине мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма", а лишь констатировала факт невозможности решить этот конфликт другим путем".