Число жертв взрыва на овощном рынке в Пакистане возросло до 25

В Пакистане число жертв взрыва на рынке у границы с Афганистаном возросло до 25, ещё около 50 раненых остаются в госпиталях. Как сообщает Associated Press, некоторые из них в критическом состоянии.

В субботу на овощном рынке взорвалась бомба, спрятанная в одном из прилавков. О причастности к атаке заявило несколько группировок, включая пакистанских талибов. Они назвали нападение местью мусульманам-шиитам за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В декабре 2015 года на этом же рынке произошел взрыв. Погибли 23 человека, более 30 получили ранения.

