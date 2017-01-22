Бывший президент Гамбии уехал из страны после передачи власти

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме уехал из страны. По информации агентства Reuters, он отправился в Экваториальную Гвинею. Ранее стало известно, что Джамме покинул пост главы государства после давления со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). После отставки Джамме часть союзных войск останется в стране "для обеспечения безопасности".

Джамме управлял Гамбией более 20 лет. В декабре 2016 года он проиграл выборы президента, но отказался признать поражение и передать власть. 19 января около семи тысяч военнослужащих армий Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию поддержал Совет Безопасности ООН. Командование союзных армий потребовало от Джамме добровольно отказаться от власти и покинуть страну.

Адам Барроу, победивший на президентских выборах, 19 января принёс присягу на территории посольства Гамбии в Сенегале, где он находился из соображений безопасности. Страны Африканского союза уже признали его победу.

Яйя Джамме пришел к власти в 1994 году в результате военного переворота. Правозащитные организации считают Джамме одним из самых жестоких тоталитарных правителей среди африканских государств.