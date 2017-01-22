СМИ сообщили о неудачном испытании баллистической ракеты в Британии

Великобритания в июне 2016 года провалила испытание ядерного оружия, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, во время испытаний у побережья американского штата Флорида ракета "Трайдент" сбилась с курса и полетела не в том направлении.

Британские власти заявили, что испытания прошли успешно.Собеседник газеты предположил, что неудачу скрыли намеренно. Инцидент произошёл за несколько недель до голосования в парламенте о ядерных подводных лодках Великобритании. В июле прошлого года парламент согласился потратить более 30 миллиардов фунтов на новые подлодки, способные запускать ракеты "Трайдент".

По данным The Sunday Times, Великобритания за последние 17 лет всего четыре раза проводила ядерные испытания. Одна ракета с ядерной боеголовкой стоит порядка 17 миллионов фунтов.