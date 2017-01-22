В Петербурге прошел митинг в защиту Пулковской обсерватории

В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на Марсово поле, чтобы выразить протест против застройки защитной зоны Пулковской обсерватории. Планы застройщиков поставили под угрозу многолетние исследования ученых: засветка и тепло от домов могут навсегда положить конец астрономическим наблюдениям.

Депутат петербургского парламента Алексей Ковалев определил главную задачу борцов за сохранение обсерватории: добиться установления запретительного режима для защитной зоны обсерватории радиусом 3 километра. Он уточнил — этот пункт надо включить во все нормативные документы, определяющие действия застройщиков. Он отметил также, что Пулковская обсерватория — не только важнейший научный центр, но и объект Всемирного наследия, который включает как саму территорию, так и окружающий ландшафт, который необходимо сохранить.

Заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов в своем выступлении сказал, что угроза Пулковской обсерватории существует не сама по себе: в последние годы идет мощный натиск на науку и культуру со стороны российских властей. В качестве примеров Кононов привел уничтожение ряда факультетов в Петербургском университете, передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, ведущую к уничтожению "Музея четырех соборов", реанимацию идеи слияния петербургской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной библиотеки, что неминуемо приведет к упадку петербургской библиотеки. Застройку вокруг Пулковской обсерватории Кононов назвал явлением того же ряда и призвал решительно ему противостоять. Были выступающие, которые указывали на то, что застройка Пулковских высот сильно ухудшит транспортную ситуацию, а также уничтожит многочисленные воинские захоронения — ведь в этих местах во время войны шли ожесточенные бои за Ленинград.

Многие участники митинга пришли с плакатами против жилого комплекса "Планетоград", который хотят построить в защитной зоне обсерватории, призывали не приносить науку в жертву бизнесу. Угрозу обсерватории символизировала фигура Смерти около телескопа.